Sinema>Film Arşiv > Cats
Cats
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Jellicles adlı bir kedi kabilesi, bir gece içerisinde yaşamlarını kökünden değiştirecek olaylara dahil olurlar. Kediler için bir çeşit cennet olan Heaviside isimli bir yer vardır. Heaviside ise yeniden doğuşu simgeler. Kralın görevi de oraya gidecek olan kediyi seçmektir. Ancak Macavity isimli kötü kedi, kralı kaçıracaktır. Olacakları engellemek de diğer kedilere düşer.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.