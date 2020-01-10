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Cats

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Cats
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Filmin Konusu

Jellicles adlı bir kedi kabilesi, bir gece içerisinde yaşamlarını kökünden değiştirecek olaylara dahil olurlar. Kediler için bir çeşit cennet olan Heaviside isimli bir yer vardır. Heaviside ise yeniden doğuşu simgeler. Kralın görevi de oraya gidecek olan kediyi seçmektir. Ancak Macavity isimli kötü kedi, kralı kaçıracaktır. Olacakları engellemek de diğer kedilere düşer.

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