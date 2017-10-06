Efsanevi J. D. Salinger'ın dünyası, çağımızın en şöhretli, tartışılan ve bilmecelerle dolu yazarlarından birini şekillendiren deneyimleri gün yüzüne çıkaran bu filmle hayat buluyor. Renkli 20. Yüzyılın ortalarında, New York'ta geçen Çavdar Tarlasındaki Asi, genç Salinger'ın (Nicholas Hoult) sesini arayışının, sosyete meşhurlarından Oona O'Neill (Zoey Deutch) ile yaşadığı gönül ilişkisinin ve İkinci Dünya Savaşı cephelerindeki mücadelesinin izini sürüyor. Bunlar, ona bir gecede şöhretin -iyi ve kötü- kapılarını aralayan ve onu hayatının kalanında toplumdan uzak bir yaşam sürmeye iten başyapıtı Çavdar Tarlasında Çocuklar'ı ortaya çıkaran deneyimlerdir.