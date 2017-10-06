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Çavdar Tarlasındaki Asi

Rebel in the Rye

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Çavdar Tarlasındaki Asi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Efsanevi J. D. Salinger'ın dünyası, çağımızın en şöhretli, tartışılan ve bilmecelerle dolu yazarlarından birini şekillendiren deneyimleri gün yüzüne çıkaran bu filmle hayat buluyor. Renkli 20. Yüzyılın ortalarında, New York'ta geçen Çavdar Tarlasındaki Asi, genç Salinger'ın (Nicholas Hoult) sesini arayışının, sosyete meşhurlarından Oona O'Neill (Zoey Deutch) ile yaşadığı gönül ilişkisinin ve İkinci Dünya Savaşı cephelerindeki mücadelesinin izini sürüyor. Bunlar, ona bir gecede şöhretin -iyi ve kötü- kapılarını aralayan ve onu hayatının kalanında toplumdan uzak bir yaşam sürmeye iten başyapıtı Çavdar Tarlasında Çocuklar'ı ortaya çıkaran deneyimlerdir.

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