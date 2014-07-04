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Çaylaklar Çetesi

Quién mató a Bambi?

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Çaylaklar Çetesi
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

David çalıştığı şirketin patronu Bay Larea’nın kızı ile birliktedir. Sıradan başlayan bir günde bir anda kendini iş arkadaşı ile birlikte talihsiz olayların içinde bulur. Bay Larea ofisinde yarı çıplak halde baygındır. Ancak beklenmeyen şey, pizzacı iki arkadaş Edu ve Gio’nun Bay Larrea’yi kaçırma planlarıdır. David ve arkadaşının başlarındaki belalardan kurtulmaları gerekmektedir, fakat her şey daha yeni başlamaktadır.

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