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Çaylaklar Çetesi
Quién mató a Bambi?
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- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :4 Temmuz 2014
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
Filmin Konusu
David çalıştığı şirketin patronu Bay Larea’nın kızı ile birliktedir. Sıradan başlayan bir günde bir anda kendini iş arkadaşı ile birlikte talihsiz olayların içinde bulur. Bay Larea ofisinde yarı çıplak halde baygındır. Ancak beklenmeyen şey, pizzacı iki arkadaş Edu ve Gio’nun Bay Larrea’yi kaçırma planlarıdır. David ve arkadaşının başlarındaki belalardan kurtulmaları gerekmektedir, fakat her şey daha yeni başlamaktadır.
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