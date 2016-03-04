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Ceberrut

1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ceberrut
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 3.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan gerilim filmi Ceberrut, bir grup gencin gizemli bir eve çekim yapmaya gitmeleri ve burada başlarına gelen korkunç olayları anlatıyor

Galeri

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Yorumlar

  • Ceberrut ne ya. Yahu bırakın şu filmleri. Az adam akıllı filmler yapın da gidelim. Filme gştmedşmz isminden ne berbat ötesi bir film olduğu belli oluyor zaten.

  • İğrenç ötesi aptal bir film

  • film nasil beyler bayanlar ona gore gidip gitmiyecegim

  • Cok enteresan bir yaklasim olmus. Guldukten sonra gerilimin artmasi arkadaslarla yaptigimiz mahalle arasindaki korku hikayelerine benziyor. Ozellike ikinci yarida verilen soluksuz gerilim ruzgari koltuga civiliyor insani. Cin ezan dua olmamasida degisik bir kafa olmus begendim. Evin kendini kapatma fikride cok iyi

  • seryorum yapmıssın kardeşim fakat izleseydin böyle yorum yapmazdın bi fragmanlan olmuyor sürükleyici ilk yarım saat güldürücü ve heyacanlı sonra korku ceberrut filmi yapanların emeğine sağlık harika bir film

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Oyuncular ve ekip

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