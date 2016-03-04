Ceberrut
- IMDB Puanı : 3.4 / 10
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :4 Mart 2016
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan gerilim filmi Ceberrut, bir grup gencin gizemli bir eve çekim yapmaya gitmeleri ve burada başlarına gelen korkunç olayları anlatıyor
Galeri
Yorumlar
-
Ceberrut ne ya. Yahu bırakın şu filmleri. Az adam akıllı filmler yapın da gidelim. Filme gştmedşmz isminden ne berbat ötesi bir film olduğu belli oluyor zaten.
-
İğrenç ötesi aptal bir film
-
film nasil beyler bayanlar ona gore gidip gitmiyecegim
-
Cok enteresan bir yaklasim olmus. Guldukten sonra gerilimin artmasi arkadaslarla yaptigimiz mahalle arasindaki korku hikayelerine benziyor. Ozellike ikinci yarida verilen soluksuz gerilim ruzgari koltuga civiliyor insani. Cin ezan dua olmamasida degisik bir kafa olmus begendim. Evin kendini kapatma fikride cok iyi
-
seryorum yapmıssın kardeşim fakat izleseydin böyle yorum yapmazdın bi fragmanlan olmuyor sürükleyici ilk yarım saat güldürücü ve heyacanlı sonra korku ceberrut filmi yapanların emeğine sağlık harika bir film