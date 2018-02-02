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Cebimdeki Yabancı

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Fragmanlar


Cebimdeki Yabancı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yedi eski arkadaş akşam yemeğinde bir araya gelir ve yemek boyunca bir oyun oynamaya karar verir. Herkes telefonlarını masaya koyacak, telefona gelen her mesaj ve bildirim yüksek sesle okunacaktır. Zaman ilerledikçe yeni sırlar ortaya çıkar, ilişki dengeleri altüst olur.

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