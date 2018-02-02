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Cebimdeki Yabancı
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Gerilim
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :2 Şubat 2018
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Filmin Konusu
Yedi eski arkadaş akşam yemeğinde bir araya gelir ve yemek boyunca bir oyun oynamaya karar verir. Herkes telefonlarını masaya koyacak, telefona gelen her mesaj ve bildirim yüksek sesle okunacaktır. Zaman ilerledikçe yeni sırlar ortaya çıkar, ilişki dengeleri altüst olur.
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