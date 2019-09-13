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Cehennem Gecesi

Burn

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Cehennem Gecesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Gerilim
  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :13 Eylül 2019
  • Yönetmen :

 

Filmin Konusu

Cehennem Gecesi, çalıştığı benzin istasyonunda bir soyguncu tarafından rehin alanın genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Melinda, benzin istasyonunda çalışan genç bir kadındır. Kendisine güvenen iş arkadaşı Sheila’nın gölgesinde kalmakta bıkan Melinda’nın hayatı, bir adamın benzin istasyonunu silahla basması ile tamamen değişir. Çaresiz bir adam olan Billy, acilen nakit paraya ihtiyacı olduğu için benzin istasyonu soymaya karar verir ve Melinda ile Sheila’yı rehin alır. Ancak Melinda, beklenmedik bir anda Billy’yi etkisiz hale getirmeyi başarır. Herkes genç kadının Billy'yi polise teslim etmesini beklerken, Melinda bambaşka planları vardır.

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