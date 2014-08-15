Cehennem Melekleri 3

Serinin 3. filminde daha geniş kadro, daha fazla aksiyon, daha fazla eğlence bizi bekliyor... Çok güçlü bir silahın yanlış kişilerin eline geçmesini engelleme görevi, Barney Ross (Sylvester Stallone) ve onun bitirim paralı asker takımı için şok edici ve beklenmedik olaylar dizisine dönüşür. Peşine düştükleri acımasız silah tüccarının, Barney’in on yıldan uzun bir süre önce öldürdüğünü sandığı, eski partneri ve Cehennem Melekleri’nin kurucu ortağı olan Conrad Stonebanks’tan (Mel Gibson) başkası olmadığını keşfederler.