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Cehennem Melekleri 3

The Expendables 3

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Cehennem Melekleri 3
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 9.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Serinin 3. filminde daha geniş kadro, daha fazla aksiyon, daha fazla eğlence bizi bekliyor... Çok güçlü bir silahın yanlış kişilerin eline geçmesini engelleme görevi, Barney Ross (Sylvester Stallone) ve onun bitirim paralı asker takımı için şok edici ve beklenmedik olaylar dizisine dönüşür. Peşine düştükleri acımasız silah tüccarının, Barney’in on yıldan uzun bir süre önce öldürdüğünü sandığı, eski partneri ve Cehennem Melekleri’nin kurucu ortağı olan Conrad Stonebanks’tan (Mel Gibson) başkası olmadığını keşfederler.

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Yorumlar

  • süper

  • ilk 2 de olduğu gibi 3. de muhteşem mutlaka izlenmeli ... Çok güzel bir film olmuş

  • Boş ve gereksiz o kadar sacma ki artik yegenim bile sikilir zaman ve para israfi

  • Fena film degildi. izlenir.

  • Filme girmeden once çöp şiş yemistim onun yaninda verilen sogani bu filme degişmem..

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Oyuncular ve ekip

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