Cehennem Melekleri 3
The Expendables 3
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 9.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :15 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :106 dk.
Filmin Konusu
Serinin 3. filminde daha geniş kadro, daha fazla aksiyon, daha fazla eğlence bizi bekliyor... Çok güçlü bir silahın yanlış kişilerin eline geçmesini engelleme görevi, Barney Ross (Sylvester Stallone) ve onun bitirim paralı asker takımı için şok edici ve beklenmedik olaylar dizisine dönüşür. Peşine düştükleri acımasız silah tüccarının, Barney’in on yıldan uzun bir süre önce öldürdüğünü sandığı, eski partneri ve Cehennem Melekleri’nin kurucu ortağı olan Conrad Stonebanks’tan (Mel Gibson) başkası olmadığını keşfederler.
Galeri
Yorumlar
-
süper
-
ilk 2 de olduğu gibi 3. de muhteşem mutlaka izlenmeli ... Çok güzel bir film olmuş
-
Boş ve gereksiz o kadar sacma ki artik yegenim bile sikilir zaman ve para israfi
-
Fena film degildi. izlenir.
-
Filme girmeden once çöp şiş yemistim onun yaninda verilen sogani bu filme degişmem..