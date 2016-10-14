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Cehennem

Inferno

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Cehennem
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon başından vurulmuş bir halde hastane odasında gözlerini açar. Ne buraya nasıl geldiğini ne de nasıl vurulduğunu hatırlamaktadır. Camdan gördüğü manzara karşısında altüst olan profesör, evinden binlerce kilometre uzakta, Floransa'da olduğunu anlar. Simgebilim profesörü kendini bir anda ipuçlarını Dante'nin cehenneminde bularak çözmesi gereken korkunç bir senaryonun içinde bulur. Floransa'nın tarih kokan dar sokaklarından Venedik'in muazzam bazilikalarına uzanan semboller zinciri Langdon'ı insanlık tarihini sonsuza dek değiştirebilecek bir mekâna sürükler.
Burası üç imparatorluğun merkezi olmuş, insanlık tarihi kadar eski, dünyanın incisi İstanbul'dur. Ve bu şehirde ya insanlık tarihi baştan sona yeniden yazılacak ya da bunu yazacak hiç kimse kalmayacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • Türkiye\'yi İran gibi tanıtan bir film daha.

  • Tom Hanksin en kotu filmlerinden bjri. Hikayede bircok sorun cevaplanmiyor.

  • Aksiyonu cok dusuk seviyede. Akici degil ve suprizi yok. Evde misirinizi yerken izleyin. Sinemada izlenecek film degil.

  • Bence harika bir filmdi

  • Anlam bakımından filme odaklanmanız gerekmektedir gerek miyolojik gerekse ilahi komedya ile bağlantısı çok harika bazı imgeler mevcut olsada izlenilmesi gereken bir film hala etkisindeyim

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Oyuncular ve ekip

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