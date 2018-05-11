Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Vizyondaki Filmler >  Cehennemden Selfie - Selfie From Hell
Paylaş

Cehennemden Selfie

Selfie From Hell

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Cehennemden Selfie
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Film, ziyaretine gelen kuzeni Julia'nın rahatsızlanmasının ardındaki gizemi çözmeye çalışan Hannah'nın hikâyesine odaklanan bir korku filmi.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Seanslar

    Seçtiğiniz şehirde bu film oynamamaktadır.

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Cehennemden Selfie filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Cehennemden Selfie filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir