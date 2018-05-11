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Cehennemden Selfie
Selfie From Hell
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : Almanya, Kanada
- Gösterim Tarihi :11 Mayıs 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film, ziyaretine gelen kuzeni Julia'nın rahatsızlanmasının ardındaki gizemi çözmeye çalışan Hannah'nın hikâyesine odaklanan bir korku filmi.
Galeri
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