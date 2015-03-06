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Çekmeceler

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Fragmanlar


Çekmeceler
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, oyuncu bir anne-babanın kızı Deniz’in öyküsünü “oyun” motiflerinin yardımıyla perdeye aktarıyor. 32. yaş gününün gecesinde, kanlar içinde hastaneye kaldırılan Deniz’in, sıkça geçmişe döndüğü yoğun rehabilitasyon sürecinde, ruhundaki kilitli çekmeceler açılacak. Kız çocuk ve ergen cinselliğinin neresinden tutacağını bilemeyen anne – babanın, kendi kompleksleri arasında kızlarının bedeninde ve ruhunda açtıkları yaralar ortaya çıkacak.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Filmi çok beğenmedim. Görsellik, sahne açıları güzelsede konu bir şekilde içine çekmiyor.

  • 5para etmez film bakin konusu dram niye aglayin sizlayin milleti ekrana cekmeye calisin. rezalet

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Oyuncular ve ekip

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