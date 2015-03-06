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Çekmeceler
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Film, oyuncu bir anne-babanın kızı Deniz’in öyküsünü “oyun” motiflerinin yardımıyla perdeye aktarıyor. 32. yaş gününün gecesinde, kanlar içinde hastaneye kaldırılan Deniz’in, sıkça geçmişe döndüğü yoğun rehabilitasyon sürecinde, ruhundaki kilitli çekmeceler açılacak. Kız çocuk ve ergen cinselliğinin neresinden tutacağını bilemeyen anne – babanın, kendi kompleksleri arasında kızlarının bedeninde ve ruhunda açtıkları yaralar ortaya çıkacak.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Filmi çok beğenmedim. Görsellik, sahne açıları güzelsede konu bir şekilde içine çekmiyor.
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5para etmez film bakin konusu dram niye aglayin sizlayin milleti ekrana cekmeye calisin. rezalet
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