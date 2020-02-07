Cellabi, kendisine kalan mirası almaya çalışırken kendisiniolay lar silsilesi içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Anne ve babasını kaybeden Cellabi, babasından kalma evde bir başına yaşamaktadır. En büyük isteği aile kurmak olan Cellabi bu konuda ne yazık ki başarısızdır. Zamanını proje üreterek geçiren ve evini mini bir atölyeye çeviren Cellabi, projelerini hayata geçirip dünyaya pazarlamayı ister. Genç adamın hayatı, kendisine yüklü miktarda miras kaldığını öğrenmesi ile bambaşka bir hal alır. Mirası almak istediğindeyse beklenmedik engellerle karşılaşan Cellabi, öncelikle kendisine şart koşulan şeyleri yerine getirmek zorunda kalır.