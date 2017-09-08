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Cenaze İşleri

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Cenaze İşleri
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Filmin Konusu

Orhan belediyede cenaze işleri görevlisi olarak çalışır. Kimsesizler mezarlığından da sorumludur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez.

Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak için Orhan'a gelir. Para karşılığı cesedi kimsesizler mezarlığına gömmesini ister. Orhan'ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünür. İstemeyerek de olsa kabul eder. Adamı gömeceği sırada, adamın ölmediğini fark etmesiyle işler karışır.

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