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Cennet
Eden
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- IMDB Puanı : 6.4 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Tarih, Müzik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :15 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :131 dk.
Filmin Konusu
Eden, 1990’ların başında Paris’te DJ’lik yapan bir gencin yükseliş ve düşüş hikayesini ekranlara getiriyor. Yönetmen bizleri, Daft Punk’ın da prodüktörlüğünü yapan Fransız DJ Paul’ün hayatını merkeze alarak Fransa’da elektronik müziğin son yirmi yılını anlattığı bir yolculuğa çıkarıyor. Greta Gerwig ve Paul Etienne’in performanslarıyla dikkat çeken film, hata yapmanın ve düşerken başkalarında yakalanabilen umudun parıltılarıyla dolu.
Filmin Eleştrisi
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