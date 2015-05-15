Eden, 1990’ların başında Paris’te DJ’lik yapan bir gencin yükseliş ve düşüş hikayesini ekranlara getiriyor. Yönetmen bizleri, Daft Punk’ın da prodüktörlüğünü yapan Fransız DJ Paul’ün hayatını merkeze alarak Fransa’da elektronik müziğin son yirmi yılını anlattığı bir yolculuğa çıkarıyor. Greta Gerwig ve Paul Etienne’in performanslarıyla dikkat çeken film, hata yapmanın ve düşerken başkalarında yakalanabilen umudun parıltılarıyla dolu.