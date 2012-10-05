Cennetteki Çöplük

Karadeniz'in Camburnu bölgesinde geçimini çay yetiştiriciliği ile sağlayan yerel halk, denizin doldurulması projesine direnerek hükumete karşı çıkar. Zira proje büyük bir çevre kirliliğine yol açacak ve yaşamlarını temelinden etkileyecektir.