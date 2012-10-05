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Cennetteki Çöplük

Der Müll im Garten Eden

1 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Cennetteki Çöplük
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Belgesel
  • Yapım Yılı :2012
  • Ülke : Almanya
  • Gösterim Tarihi :5 Ekim 2012
  • Yönetmen :
  • Süre :85 dk.
  • Dağıtıcı :M3 Film

 

Filmin Konusu

Karadeniz'in Camburnu bölgesinde geçimini çay yetiştiriciliği ile sağlayan yerel halk, denizin doldurulması projesine direnerek hükumete karşı çıkar. Zira proje büyük bir çevre kirliliğine yol açacak ve yaşamlarını temelinden etkileyecektir.

Galeri

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Yorumlar

  • 1960 yıllar bası rıze harıka bı yerdı kazanç hesapları ugruna denızı doldurdular ve çamurla tanıştık balıkların gırıp cıktıgı kayalıklar, çakıllar sonsuza kadar kayboldu

  • en kısa zamanda göreceğim

  • ben de karadenizliyim ve deli oluyorum bu duruma

  • kendi adıma konuşuyorum bence belgeseller daha da artmalı

  • konu önemli de Fatih Akın bir de film yapsada izlesek

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Oyuncular ve ekip

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