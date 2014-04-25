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Cennetten Kovulmak

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Cennetten Kovulmak
  • IMDB Puanı : 4.9 / 10
  • Filmin Puanı : 8.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İstanbul’da genç inşaat mühendisi Emine’nin hikayesi, işe başladığı şantiyedeki 16 yaşındaki Kürt işçi Kürşat’ın hikayesiyle buluşurken Muş’ta da İstanbul hayalleriyle yaşayan küçük Ayşe’nin kendi öyküsü ilerlemektedir. Ancak köyde korucular ve ailesi arasında yaşananlar, Ayşe’nin renklerini soldurur. Öte yandan ailesindeki kayıplar ve olaylar da Emine’nin hayatını değiştirecektir.

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