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Cereyan
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :24 Şubat 2017
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Filmin Konusu
Genç psikoloji öğrencisi Aylin, geceleri tanımadığı kişilere online terapi yapmakta ve bunun kendisini geliştireceğini düşünmektedir. Bir gece onu Cavit Demir isimli tuhaf bir adam arar. Kanser hastası olan 7 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olduğunu ve depresyondan kurtulamadığını söyleyen bu adamın gizlediği bazı gerçekler vardır.
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