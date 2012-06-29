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Çernobil'in Sırları
Chernobyl Diaries
2 kişi izlemiş. | 25 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Haziran 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :86 dk.
Filmin Konusu
Avrupa'da tatile çıkan altı kişilik bir arkadaş grubu, gezilerinde rehberlik etmesi için farklı bir turist rehberi tutarlar. Adam onları, Çernobil nükleer faciasından önce işçilerin ikamet ettiği ama artık terk edilmiş olan Pripyat şehrine götürür. Yıkıntıların arasında gezerken turist kafilesi aslında yalnız olmadıklarını fark edeceklerdir...
Galeri
Yorumlar
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film tam bir gerilim filmi.acayip geriyor insanı
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bu tarz filmler hep ilgimi çekmiştir ..
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bugun ızledım harıkaydı bana gore
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"Tepenin gözleri" filmine çok benziyo gibi. Muatasyona uğramış insanlar ve diğer canlılar falan.
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gerilimi iyidi bence izledikten sonra iyimi kötü mü oldugunu anlıcaz artık. frgmandan bırsey anlasılmıyor.
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