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Sinema>Film Arşiv >  Çernobil'in Sırları - Chernobyl Diaries
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Çernobil'in Sırları

Chernobyl Diaries

2 kişi izlemiş. | 25 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Çernobil'in Sırları
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (19 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Avrupa'da tatile çıkan altı kişilik bir arkadaş grubu, gezilerinde rehberlik etmesi için farklı bir turist rehberi tutarlar. Adam onları, Çernobil nükleer faciasından önce işçilerin ikamet ettiği ama artık terk edilmiş olan Pripyat şehrine götürür. Yıkıntıların arasında gezerken turist kafilesi aslında yalnız olmadıklarını fark edeceklerdir...

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • film tam bir gerilim filmi.acayip geriyor insanı

  • bu tarz filmler hep ilgimi çekmiştir ..

  • bugun ızledım harıkaydı bana gore

  • "Tepenin gözleri" filmine çok benziyo gibi. Muatasyona uğramış insanlar ve diğer canlılar falan.

  • gerilimi iyidi bence izledikten sonra iyimi kötü mü oldugunu anlıcaz artık. frgmandan bırsey anlasılmıyor.

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Oyuncular ve ekip

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