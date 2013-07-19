İş kadını Mayka’nın cesedi morgdan kaybolur. Kadının ölümünün sırrı henüz çözülememişken, bir de cesedinin ortadan kaybolması olayı daha da karmaşık hale getirir. Dava ile ilgilenmesi için dedektif Jaime Pena görevlendirilir. Jaime de eşini henüz kaybetmiştir. Olayın o kadar çok karanlık noktası vardır ki davadaya dahil hiç kimse aslında göründüğü kişi değildir.