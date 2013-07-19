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Ceset

El cuerpo

4 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ceset
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İş kadını Mayka’nın cesedi morgdan kaybolur. Kadının ölümünün sırrı henüz çözülememişken, bir de cesedinin ortadan kaybolması olayı daha da karmaşık hale getirir. Dava ile ilgilenmesi için dedektif Jaime Pena görevlendirilir. Jaime de eşini henüz kaybetmiştir. Olayın o kadar çok karanlık noktası vardır ki davadaya dahil hiç kimse aslında göründüğü kişi değildir.

Galeri

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Yorumlar

  • Film harikaaaaaaaaaa. Bu kadar zekice bi senaryo daha görmedim.

  • Film harikaaaaaaaaaa. Bu kadar zekice bi senaryo daha görmedim.

  • imdb puanı iyi bi korku filmi kaçırmamak lazım

  • gizem filmin sonuna kadar çözülmüyo sıkılmıyosunuz hiç

  • filmde anlamadığım boş kalan yerler vardı mantık hatası olabilir gibi geldi

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Oyuncular ve ekip

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