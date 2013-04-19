Cesur Balık 2
The Reef 2: High Tide
- IMDB Puanı : 4.0 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Müzikal, Animasyon, Aile
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD, Güney Kore
- Gösterim Tarihi :19 Nisan 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :80 dk.
Filmin Konusu
Troy, donanmanın araştırma tesisinden kaçarak mercan kayalıklarına döner. Kocaman kalpli küçük balık Pi’nin, Troy’u yenmesinin üzerindense tam bir yıl geçmiştir ve Troy için artık intikam alma zamanı gelmiştir. Mercan kayalıklarındaki su yükseldiğinde Pi’nin oğlu Junior köpekbalığı tuzağını onarır. Troy, tuzağa düşer ve donanmaya geri gönderilir.
Galeri
Yorumlar
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kayıp balık nemo gibi bi efsane varken niye böyle bi film yapma gereği duymuşlar anlamadım
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görsel anlamda çok başarılı görünüyor. çok renkli. tam çocukların ilgisini çekecek bir film
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aslında fragmanı çok sevimli. ama nedense balıklı bi animasyon olunca insan kayıp balık nemoyu tercih ediyo doğal olarak
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renkli bi filme benziyo ama imdb puanı çok düşükmüş
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bence kayıp balık nemonun olduğu hafta hiç şansı yok. nemo eski olabilir ama sinemada yeniden izlemek hem de üç boyutlu!