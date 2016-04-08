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Sinema>Film Arşiv >  Cesur Horoz - Un gallo con Muchos Huevos (Rumble Rooster)
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Cesur Horoz

Un gallo con Muchos Huevos (Rumble Rooster)

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Fragmanlar


Cesur Horoz
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 5.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Genç horoz Toto, yaşadığı yer yok olma tehlikesiyle karşılaşınca, büyük bir direnişe hazırlanır...

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Yorumlar

  • Kızlarım pek beğenmedi. Vasat bir film. Ürkütücü bir sahneyle başlıyor. Bu sahneden sonra çocuklarınız yumurta yemekten vazgeçebilir, uyarayım. Espri olsun diye filmin birkaç yerine koydukları, yumurtaların öpüşme sahnesi oldukça itici geldi. Boks filmi olması sebebiyle şiddet içeriği yüksek.

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