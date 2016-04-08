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Cesur Horoz
Un gallo con Muchos Huevos (Rumble Rooster)
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 5.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Meksika
- Gösterim Tarihi :8 Nisan 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Genç horoz Toto, yaşadığı yer yok olma tehlikesiyle karşılaşınca, büyük bir direnişe hazırlanır...
Galeri
Yorumlar
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Kızlarım pek beğenmedi. Vasat bir film. Ürkütücü bir sahneyle başlıyor. Bu sahneden sonra çocuklarınız yumurta yemekten vazgeçebilir, uyarayım. Espri olsun diye filmin birkaç yerine koydukları, yumurtaların öpüşme sahnesi oldukça itici geldi. Boks filmi olması sebebiyle şiddet içeriği yüksek.
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