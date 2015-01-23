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Cesur Tom: Sihirli Ayna
Tom Little And The Magic Mirror
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- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : İspanya, Küba
- Gösterim Tarihi :23 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
Filmin Konusu
Fakir bir çiftçinin oğlu olan ve babasından kalan toprağı yeniden verimli hale getirmek için tüm gücüyle uğraşan Tom kısa boylu bir çocuk olabilir ama cesareti ve zekâsı kimselerde yoktur. Bir gün karşısına sihirli bir ayna çıkar ve ona bir kızın resmini gösterir. Aynaya göre bu kız O’nun ruh ikizidir. Bu kızı bulmak için şehre doğru yola çıkan Tom’u çok uzun ve heyecanlı bir macera beklemektedir.
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