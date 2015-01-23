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Cesur Tom: Sihirli Ayna

Tom Little And The Magic Mirror

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Cesur Tom: Sihirli Ayna
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Fakir bir çiftçinin oğlu olan ve babasından kalan toprağı yeniden verimli hale getirmek için tüm gücüyle uğraşan Tom kısa boylu bir çocuk olabilir ama cesareti ve zekâsı kimselerde yoktur. Bir gün karşısına sihirli bir ayna çıkar ve ona bir kızın resmini gösterir. Aynaya göre bu kız O’nun ruh ikizidir. Bu kızı bulmak için şehre doğru yola çıkan Tom’u çok uzun ve heyecanlı bir macera beklemektedir.

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