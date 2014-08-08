Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Ceza
Paylaş

Ceza

0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ceza
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (6 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Okuduğu okulda popüler bir genç olan Levent, en yakın arkadaşı Cem ile birlikte hafta sonunu geçirmek için bir plan kurar. Buna göre hafta sonu kız arkadaşlarını da yanlarına alıp sınırları zorlayan bir parti yapacaklardır ve bunun için zengin bir ailenin oğlu olan Selim'i kullanmaya karar verirler. Saf bir genç olan Selim'e ailesinin yazlığını ayarlaması durumunda onun için Müge'yi getireceklerini söylerler. Selim, Şile'deki yazlıklarını ayarlar ve kradi kartını Cem'e teslim eder. Levent, Filiz'i Cem de Arzu'yu yanında götürür. Selim ise Müge ile birlikte olacaktır. Grup, gece normal başlasa da alkol ve uyuşturucunun etkisiyle kontorlü kaybedip gecenin beklenmedik şekilde ilerlemesine tanık olur.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • hayatımda izlediğim en kötü film. hemde ankara göksu avm de sinema ara vermeden bayat mısır ve küçük ekran tam oldu

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Ceza filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Ceza filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir