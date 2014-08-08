Okuduğu okulda popüler bir genç olan Levent, en yakın arkadaşı Cem ile birlikte hafta sonunu geçirmek için bir plan kurar. Buna göre hafta sonu kız arkadaşlarını da yanlarına alıp sınırları zorlayan bir parti yapacaklardır ve bunun için zengin bir ailenin oğlu olan Selim'i kullanmaya karar verirler. Saf bir genç olan Selim'e ailesinin yazlığını ayarlaması durumunda onun için Müge'yi getireceklerini söylerler. Selim, Şile'deki yazlıklarını ayarlar ve kradi kartını Cem'e teslim eder. Levent, Filiz'i Cem de Arzu'yu yanında götürür. Selim ise Müge ile birlikte olacaktır. Grup, gece normal başlasa da alkol ve uyuşturucunun etkisiyle kontorlü kaybedip gecenin beklenmedik şekilde ilerlemesine tanık olur.