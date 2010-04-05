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ChaosSaam bat gun
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- IMDB Puanı : 4.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2008
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Charmaine Fong , Kristal Tin , Ka Tung Lam , Andrew Lin , Sing Man , Ching Man , Alex Chan , Shu Tong Wong , Sam Wong
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Fortune Star Entertainment, Sum Wood Productions,
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