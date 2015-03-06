Chappie
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, Meksika
- Gösterim Tarihi :6 Mart 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :120 dk.
Filmin Konusu
Yakın gelecekte geçen filmde, baskıcı mekanik robotlardan oluşan polis güçleri görev yapmaktadır. Ancak, insanlar onlara karşı koymaya başlar. Bu robot polislerden birisi çalınarak yeni bir program yüklenir ve böylece ilk kez kendisi adına düşünen ve hisseden Chappie adlı robot ortaya çıkar. Ancak, kısa zamanda Chappie düzene ve insanlığa karşı büyük tehdit olarak görülmeye başlar ve yetkililer onu durdurmak için her şeyi göze alırlar.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Berbat bir film
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Daha iyi konu yazacağıma iddaaya girerim .. Son derece basit ve çakma ı am robot filmi türevi ..;((
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Arkadaşlar komedi filmi izlemek istiyorsunuz gidin ?
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son zamanlarda cikan en iyi filmlerden biri....kesinlikle paraniza deger
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Güzel Bir Filme Benziyor.