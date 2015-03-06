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Chappie

1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Chappie
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yakın gelecekte geçen filmde, baskıcı mekanik robotlardan oluşan polis güçleri görev yapmaktadır. Ancak, insanlar onlara karşı koymaya başlar. Bu robot polislerden birisi çalınarak yeni bir program yüklenir ve böylece ilk kez kendisi adına düşünen ve hisseden Chappie adlı robot ortaya çıkar. Ancak, kısa zamanda Chappie düzene ve insanlığa karşı büyük tehdit olarak görülmeye başlar ve yetkililer onu durdurmak için her şeyi göze alırlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Berbat bir film

  • Daha iyi konu yazacağıma iddaaya girerim .. Son derece basit ve çakma ı am robot filmi türevi ..;((

  • Arkadaşlar komedi filmi izlemek istiyorsunuz gidin ?

  • son zamanlarda cikan en iyi filmlerden biri....kesinlikle paraniza deger

  • Güzel Bir Filme Benziyor.

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Oyuncular ve ekip

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