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Cherry'nin Hikayesi

About Cherry

3 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Cherry'nin Hikayesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sıradan ve küçük hayatında hiçbir şey düzgün gitmeyen Angelina işin ve ailesinden çok sıkılmış halde yeni bir çıkış noktası arar. En yakın arkadaşı Andrew ile Los Angeles'tan San Francisco'ya taşınır ve hayatına farklı bir yön vermek, para kazanmak için porno sektörüne girer; çıplak modellik yapar. Çalıştığı striptiz kulübünde kokain bağımlısı bir avukat ile tanışınca, bu sefer yaşamında yeni bir ilişki başlar. Angelina, Francis'i kendisine yeni bir çıkış noktası gibi görse de adamın kendisine bile faydası yoktur. Tüm bu karmaşa içinde halen en yakın arkadaşı ve destekçisi ise dostu Andrew'dur...

Galeri

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Yorumlar

  • konuyu daha iyi işleyebilirmlermiş ama ben beğendim izlenebilir

  • oyunculuklar iyid filme pek bayılmadım:(

  • kesinlikle zaman kaybı

  • aslında bu konu benimde merak ttiğim bişey hangi kafayla yapılıyo bu iş?

  • fragman ilgimi çekti oyuncular başarılı

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Oyuncular ve ekip

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