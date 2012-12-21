Cherry'nin Hikayesi

Sıradan ve küçük hayatında hiçbir şey düzgün gitmeyen Angelina işin ve ailesinden çok sıkılmış halde yeni bir çıkış noktası arar. En yakın arkadaşı Andrew ile Los Angeles'tan San Francisco'ya taşınır ve hayatına farklı bir yön vermek, para kazanmak için porno sektörüne girer; çıplak modellik yapar. Çalıştığı striptiz kulübünde kokain bağımlısı bir avukat ile tanışınca, bu sefer yaşamında yeni bir ilişki başlar. Angelina, Francis'i kendisine yeni bir çıkış noktası gibi görse de adamın kendisine bile faydası yoktur. Tüm bu karmaşa içinde halen en yakın arkadaşı ve destekçisi ise dostu Andrew'dur...