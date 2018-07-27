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China Town
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :1962
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Helen , Keshav Rana , Mridula Rani , Sood , Rashid Khan , Mauji Singh , Fazal , Samson , Jeevan Kala , Kathana devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :151 dk.
- Dağıtıcı :Shakti Films
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