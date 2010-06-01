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Chinese Zodiac
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- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Çin, Hong-Kong
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :120 dk.
Yorumlar
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Jackie Chan Her zamanki gibi yine costuruyor.Güzel bir film olmuş.
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