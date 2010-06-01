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Chinese Zodiac

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Chinese Zodiac
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Yorumlar

  • Jackie Chan Her zamanki gibi yine costuruyor.Güzel bir film olmuş.

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Oyuncular ve ekip

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