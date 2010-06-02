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Chu long ma liu
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aksiyon
- Yapım Yılı :1979
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Lao Shen , Tze Tze , Oi Sam Tsui , Han Chen Wang , Han Chiang , Ping Fong , Cheng Chiang , Yung Huang , Yu Fang , Chun Hwa Lee devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :89 dk.
- Dağıtıcı :Shaw Brothers
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