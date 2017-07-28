2. Dünya Savaşı yılları... 1944'ün yaz ayları yaklaştığında Nazi Almanyası güç kaybetmiş, ancak hala bir tehdit oluşturmayı sürdürmektedir. Müttefikler savaşın seyrini değiştirecek bir harekatı, Normandiya'ya bir asker çıkarması yapmayı ciddi ciddi düşünmeye başlamıştır. Ancak İngiliz başbakanı Winston Churchill'in (Brian Cox) aklında ciddi şüpheler vardır. Daha önce benzer askeri manevralarda gördüğü başarısızlıklar, Churchill'i tereddüde düşürmektedir. Savaşla geçen yıllarda fazlasıyla yıpranan, diğer müttefik liderleri ve komutanlardan büyük baskıya maruz kalan, 70'ine merdiven dayamış başbakanın en büyük destekçisi, eşi Clementine (Miranda Richardson) olacaktır.