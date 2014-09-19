Kasabanın en güzel kızı Çilek ve ona çocukluktan beri platonik aşk besleyen Kaan…

Çilek’in en büyük hayali İstanbul’da gidip ünlü bir şarkıcı olmak, Kaan’ınsa yıllardır hayalet gibi izlediği Çilek’e aşkını ilan etmektir. İkisinin yolu bir gece Çilek’in şarkı söylediği sevgilisi Hayri’ye ait olan barda kesişir. Hayri’nin kasabada olmadığı bir zamanı fırsat bilerek, İstanbul’a doğru yola koyulurlar ama Hayri ve adamlarıyla birlikte emniyet güçlerini de peşlerine taktıkları sıra dışı bir maceraya sürüklenirler.