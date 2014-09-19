Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Çilek
Paylaş

Çilek

0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Çilek
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Kasabanın en güzel kızı Çilek ve ona çocukluktan beri platonik aşk besleyen Kaan…

Çilek’in en büyük hayali İstanbul’da gidip ünlü bir şarkıcı olmak, Kaan’ınsa yıllardır hayalet gibi izlediği Çilek’e aşkını ilan etmektir. İkisinin yolu bir gece Çilek’in şarkı söylediği sevgilisi Hayri’ye ait olan barda kesişir. Hayri’nin kasabada olmadığı bir zamanı fırsat bilerek, İstanbul’a doğru yola koyulurlar ama Hayri ve adamlarıyla birlikte emniyet güçlerini de peşlerine taktıkları sıra dışı bir maceraya sürüklenirler.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • KDZ.EREĞLİDE ÇEKİLMİŞ GÜZEL BİR FİLM. :)

  • Mutlaka izleyin

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Çilek filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Çilek filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir