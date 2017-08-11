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Çılgın Banka Soygunu
Vier gegen die Bank
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2016
- Gösterim Tarihi :11 Ağustos 2017
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- Oyuncular :
Filmin Konusu
Boksör Chris (Til Schweiger), eski aktör Peter (Jan Josef Liefers) ve uçuk reklam uzmanı Max (Matthias Schweighöfer) hayalleri ve gelecekleri için yıllardır para biriktirmektedir. Ne yazık ki birikimlerini emanet ettikleri bankanın müdürü Schumacher (Thomas Heinze) takıntılı yatırım danışmanı Tobias'dan (Michael Bully Herbig) kurtulmak için yatırım hesaplarını bilerek sıfıra indirir. Birden dört adam da beş parasız kalır. Böylece dört adam paralarını geri alabilmek için çılgınca bir plan yaparlar.
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