Çılgın Baskın

Johanna polis memurudur. En büyük hayali iyi eğitilmiş ve tehlikeli operasyonlarda görev alan özel time girmektir. "Çağrıya daima cevap ver" bu özel timin sloganıdır. Johanna, özel tim elemeleri için müracaat etmiştir. Eğitim biriminin şefi, bir kadının özel timi yavaşlatacağını düşünmektedir. Eğitim ve elemeler başlar.