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Çılgın Baskın
Raid Dingue
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- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :6 Temmuz 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Johanna polis memurudur. En büyük hayali iyi eğitilmiş ve tehlikeli operasyonlarda görev alan özel time girmektir. "Çağrıya daima cevap ver" bu özel timin sloganıdır. Johanna, özel tim elemeleri için müracaat etmiştir. Eğitim biriminin şefi, bir kadının özel timi yavaşlatacağını düşünmektedir. Eğitim ve elemeler başlar.
Galeri
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