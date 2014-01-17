Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Çılgın Dersane 3
Paylaş

Çılgın Dersane 3

4 kişi izlemiş. | 129 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Çılgın Dersane 3
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (34 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Özlem Dersanesi’nin öğrencileri dersaneler arası müzik yarışmasının finali için Antalya’da otele yerleşmişlerdir. Kendileri adına yarışacak olan Ali’nin aniden hastalanmasıyla otel çalışan Zeynep’i kendi adlarına yarışmaya hazırlarlar. Bu arada karşı dersanenin öğrencileri ise yarışmayı kazanmak için her türlü yolu deneyeceklerdir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • güzel mis

  • çook güzel bir film

  • cook güzel bir film

  • Paranızı boşuna harcamayın derim, berbat bir film.

  • Arkadaşlar kesinlikle vakit kaybı paranıza yazık saçmalığın dibine vurmuşlar

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Çılgın Dersane 3 filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Çılgın Dersane 3 filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir