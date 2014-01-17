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Çılgın Dersane 3
4 kişi izlemiş. | 129 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Gençlik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :17 Ocak 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Özlem Dersanesi’nin öğrencileri dersaneler arası müzik yarışmasının finali için Antalya’da otele yerleşmişlerdir. Kendileri adına yarışacak olan Ali’nin aniden hastalanmasıyla otel çalışan Zeynep’i kendi adlarına yarışmaya hazırlarlar. Bu arada karşı dersanenin öğrencileri ise yarışmayı kazanmak için her türlü yolu deneyeceklerdir.
Galeri
Yorumlar
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güzel mis
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çook güzel bir film
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cook güzel bir film
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Paranızı boşuna harcamayın derim, berbat bir film.
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Arkadaşlar kesinlikle vakit kaybı paranıza yazık saçmalığın dibine vurmuşlar
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