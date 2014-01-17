Çılgın Dersane 3

Özlem Dersanesi’nin öğrencileri dersaneler arası müzik yarışmasının finali için Antalya’da otele yerleşmişlerdir. Kendileri adına yarışacak olan Ali’nin aniden hastalanmasıyla otel çalışan Zeynep’i kendi adlarına yarışmaya hazırlarlar. Bu arada karşı dersanenin öğrencileri ise yarışmayı kazanmak için her türlü yolu deneyeceklerdir.