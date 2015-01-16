Çılgın Dersane: Ada

Hadi Hoca öğrencilerine güzel bir jest yaparak onları hem denizden mahrum olmayacakları hem de derslerini yapabilecekleri bir adaya yarı tatil yarı ders olacak şekilde yollamaya karar verir. Bu fikir tüm öğrencilerin çok hoşuna gitmiştir. Herkes kafasından gidecekleri yerin ve denizin, sahilin hayalini kurarken Kaptan adaya yakın bir yerde onları denize atar. Zar zor sahile çıktıklarında gördüklerine inanamazlar. Issız bir adaya çıkarlar. Artık onlar birer surviverdır. Bir rastlantı sonucu adadan kurtulup 5 yıldızlı bir tatil köyüne vardıklarındaysa onları yeni sürprizler beklemektedir.