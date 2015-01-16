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Çılgın Dersane: Ada

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Fragmanlar


Çılgın Dersane: Ada
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hadi Hoca öğrencilerine güzel bir jest yaparak onları hem denizden mahrum olmayacakları hem de derslerini yapabilecekleri bir adaya yarı tatil yarı ders olacak şekilde yollamaya karar verir. Bu fikir tüm öğrencilerin çok hoşuna gitmiştir. Herkes kafasından gidecekleri yerin ve denizin, sahilin hayalini kurarken Kaptan adaya yakın bir yerde onları denize atar. Zar zor sahile çıktıklarında gördüklerine inanamazlar. Issız bir adaya çıkarlar. Artık onlar birer surviverdır. Bir rastlantı sonucu adadan kurtulup 5 yıldızlı bir tatil köyüne vardıklarındaysa onları yeni sürprizler beklemektedir.

Galeri

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Yorumlar

  • filmi hiç beğenmedim zaman kaybı diyorum

  • nasıl izleyebilirim tekrar

  • filmi izleyen yokmu yaa??

  • ben filim çok güzeldi izlemeye deyer bir komedi tarzında bir filimdi

  • 2014un en kotu filmi secildi daha utanmadan yenisi gelecekmis yaziklar olsun bu filme gideninde akli yok

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