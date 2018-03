Çılgın Doğumgünü

Zeki bir üniversite öğrencisi olan Jeff Chang (Justin Chon) her zaman yapması gereken şeyleri yapar. Her şey arkadaşları Casey (Skylar Astin) ve Miller (Miles Teller) genç delikanlının doğumgünü ziyaretine geldiğinde değişir. Jeff hayatını değiştirmek için, hayatta yapmak istediği her şeyi yapmaya başlar, hem de ertesi sabah onun için mühim bir iş olmasına rağmen. Her şey bir şişe alkol ile başlar...