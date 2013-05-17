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Çılgın Doğumgünü

21 & Over

4 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Çılgın Doğumgünü
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Zeki bir üniversite öğrencisi olan Jeff Chang (Justin Chon) her zaman yapması gereken şeyleri yapar. Her şey arkadaşları Casey (Skylar Astin) ve Miller (Miles Teller) genç delikanlının doğumgünü ziyaretine geldiğinde değişir. Jeff hayatını değiştirmek için, hayatta yapmak istediği her şeyi yapmaya başlar, hem de ertesi sabah onun için mühim bir iş olmasına rağmen. Her şey bir şişe alkol ile başlar...

Galeri

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Yorumlar

  • giden varmı ? beğenen...

  • tam bi haftasonu filmi. iyi vakit geçirmek istiyosanız mutlaka gdiin

  • öbür hafta hangover vizyona girmiyomu? ondan önce bi atıştırmalık niyetine olur belki

  • bence başroldeki tipleri gayet iyi seçmişler. bi hangover olamaz ama yine de idare eder

  • kesinlikle gitmek istiyorum. hangovera bayılmıştık. umarım hayalkırıklığı yaratmaz

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Oyuncular ve ekip

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