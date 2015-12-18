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Çılgın Dostlar 4: Korkak Kahraman

Open Season: Scared Silly

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Fragmanlar


Çılgın Dostlar 4: Korkak Kahraman
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.1 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İnsanların ve hayvanların aklını karıştıran bir yanlış anlama yüzünden hepsi Timberline Ulusal Ormanı’nda bir kurt adamın sinsice dolaştığına inanır. Eski avcı Shaw, bunu fırsat bilir ve av sezonunu yeniden açar. Shaw hayvanların hayatını riske atacak biçimde ortalıkta dolaşırken Elliot, Boog ve Bay Weenie korkularıyla yüzleşip kaçak kurt adamın izini sürmek ve Shaw onlara bir zarar vermeden av sezonunu sonsuza dek kapatmak zorundadır.

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