Çılgın Dostlar 4: Korkak Kahraman

İnsanların ve hayvanların aklını karıştıran bir yanlış anlama yüzünden hepsi Timberline Ulusal Ormanı’nda bir kurt adamın sinsice dolaştığına inanır. Eski avcı Shaw, bunu fırsat bilir ve av sezonunu yeniden açar. Shaw hayvanların hayatını riske atacak biçimde ortalıkta dolaşırken Elliot, Boog ve Bay Weenie korkularıyla yüzleşip kaçak kurt adamın izini sürmek ve Shaw onlara bir zarar vermeden av sezonunu sonsuza dek kapatmak zorundadır.