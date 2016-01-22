Çılgın İhtiyar

Jason, hayatını aşkı Meredith ile evlenmek üzeredir, ancak anneannesinin ölümü üzerine, moral vermek amacıyla dedesiyle beraber bahar tatilini için çılgın eğlencelerin düzenlendiği Florida´ya seyahat etmeye karar verir. Dedesi Dick, emekli bir generaldir, ancak hayatını yaşamaya karar verir ve her türlü çılgınlığa gözü kapalı dalar. Bu durum Jason´nın başlarda hiç hoşuna gitmesede kendi karakteri ve yaşam tarzıyla ilgili kafasını karıştıran soruların cevaplarını teker teker bulması, bir yandan da dedesiyle çılgın eğlencelere katılması nedeniyle, bir müddet sonra, beraber geçirdikleri vaktin keyfini çıkarmaya başlar.

