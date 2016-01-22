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Çılgın İhtiyar

Dirty Grandpa

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Fragmanlar


Çılgın İhtiyar
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Jason, hayatını aşkı Meredith ile evlenmek üzeredir, ancak anneannesinin ölümü üzerine, moral vermek amacıyla dedesiyle beraber bahar tatilini için çılgın eğlencelerin düzenlendiği Florida´ya seyahat etmeye karar verir. Dedesi Dick, emekli bir generaldir, ancak hayatını yaşamaya karar verir ve her türlü çılgınlığa gözü kapalı dalar. Bu durum Jason´nın başlarda hiç hoşuna gitmesede kendi karakteri ve yaşam tarzıyla ilgili kafasını karıştıran soruların cevaplarını teker teker bulması, bir yandan da dedesiyle çılgın eğlencelere katılması nedeniyle, bir müddet sonra, beraber geçirdikleri vaktin keyfini çıkarmaya başlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Bu filme cok büyük brklentiyle gittim sanırım ve çok sıkıldım andrapozlu erkek karekteri gitmemiş de niro ya böğğğ

  • rezalet dedigim filmin oyuncularina bak harika dedigim filmin oyuncularina bak belliki hic anlamiyorsunuz bu film isinden..

  • gb_serdar kardeş çok büyük yorumcusun. Buralarda harcanıyorsun. TRT de tanıdık var, yönlendireyim istersen sana program yaptırsınlar ))))

  • Olum serdar burdada mı sen varsın lan. Olum iyi misin sen. Onca iyi filme rezalet yazdın bu filme mi bayıldın. Seni bu platformdan engellemek lazım

  • harika olmus

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Oyuncular ve ekip

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