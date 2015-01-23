Çılgın Kamp

Birbirleriyle bir türlü geçinemeyen ve sürekli kavga eden iki grup çocuk, yazlarını geçirmek üzere aynı kampa giderler. Kampta farklı geçmemektedir, devamlı yarış halinde olan grup başların iş açmakta ustadır. Öte yandan Azmanlar adlı çete hapisten kaçıp da kampı ele geçirmeye kalkışınca, diğer iki grup birleşip Azmanlar´a karşı savaş açarlar.