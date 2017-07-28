Sinema>Film Arşiv > Çılgın Kolej
Çılgın Kolej
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Gençlik
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :28 Temmuz 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Özel bir kolejdeki öğrencilerin başarısızlığına çözüm olarak başarılı bir öğrenciyi koleje kabul ederler. Anadolu'nun bağrından kopan ve burslu olarak koleje gelen Niyazi okuldaki diğer öğrencilerin dikkatini çeker. Öğrencilerin sürekli Niyazi ile dalga geçmeleri onun okulu bırakmasına neden olur. Kadınlar üzerine kitap çıkaran ünlü yazar Serdar ile karşılaşan Niyaz, çapkınlık ve kızların kontrolün sanatını öğrenir ve kendini yeni maceralar içerisinde bulur.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.