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Çılgın Kolej

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Çılgın Kolej
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Özel bir kolejdeki öğrencilerin başarısızlığına çözüm olarak başarılı bir öğrenciyi koleje kabul ederler. Anadolu'nun bağrından kopan ve burslu olarak koleje gelen Niyazi okuldaki diğer öğrencilerin dikkatini çeker. Öğrencilerin sürekli Niyazi ile dalga geçmeleri onun okulu bırakmasına neden olur. Kadınlar üzerine kitap çıkaran ünlü yazar Serdar ile karşılaşan Niyaz, çapkınlık ve kızların kontrolün sanatını öğrenir ve kendini yeni maceralar içerisinde bulur.

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