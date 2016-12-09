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Sinema>Film Arşiv >  Çılgın Ofis Partisi - Office Christmas Party
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Çılgın Ofis Partisi

Office Christmas Party

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Fragmanlar


Çılgın Ofis Partisi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Josh Gordon ve Will Speck'in yönetmenliğini üstlendiği Çılgın Ofis Partisi (Office Christmas Party), ofiste düzenlenen bir Noel partisinin rayından çıkmasını konu ediniyor.

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