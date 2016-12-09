Sinema>Film Arşiv > Çılgın Ofis Partisi - Office Christmas Party
Çılgın Ofis Partisi
Office Christmas Party
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :9 Aralık 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Josh Gordon ve Will Speck'in yönetmenliğini üstlendiği Çılgın Ofis Partisi (Office Christmas Party), ofiste düzenlenen bir Noel partisinin rayından çıkmasını konu ediniyor.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.