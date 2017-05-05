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Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal

Les Visiteurs: La Revolution

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Fragmanlar


Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 4.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Şövalye Godefroy de Montmirail ve yetiştirdiği şövalye adayı Jacquouille 1793 yılında yaşamaktadır. Zincirlerinden kurtulmak için hileye başvuran ikili, Montmirail ailesinin tehlikeli kaçışına katılırlar. Amaç ise zaman yolculuğudur.

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