Sinema>Film Arşiv > Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal - Les Visiteurs: La Revolution
Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal
Les Visiteurs: La Revolution
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :5 Mayıs 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
Şövalye Godefroy de Montmirail ve yetiştirdiği şövalye adayı Jacquouille 1793 yılında yaşamaktadır. Zincirlerinden kurtulmak için hileye başvuran ikili, Montmirail ailesinin tehlikeli kaçışına katılırlar. Amaç ise zaman yolculuğudur.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.