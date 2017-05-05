Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal

Şövalye Godefroy de Montmirail ve yetiştirdiği şövalye adayı Jacquouille 1793 yılında yaşamaktadır. Zincirlerinden kurtulmak için hileye başvuran ikili, Montmirail ailesinin tehlikeli kaçışına katılırlar. Amaç ise zaman yolculuğudur.