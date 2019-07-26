Cin “Aşk Büyüsü”, sevdiği kadını elde etmek için aşk büyüsü yapan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Musa, aşk ateşi ile yanıp tutuşan genç bir adamdır. Gönlünü, Esra adında genç bir kadına kaptıran Musa’nın aşkı içi göze almayacağı hiçbir şey yoktur. Esra’yı elde etmek türlü yollar deneyen ve hepsinde hüsrana uğrayan Musa, son çare olarak aşk büyüsünü denemeye karar verir. Son zamanlarda sosyal medyada da büyük yankı uyandıran büyüyü deneyen Musa, beklediğinden de iyi sonuç alır. Her şey onun düşündüğünden de yolunda gitmiştir ancak bu durum fazla uzun sürmez. Her büyüde olduğu gibi basit görülen bu büyüde onu felakete sürükler.