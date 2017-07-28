Cin Ayet-i Aşk

Çok mutlu bir evlilikleri olan Elif ve Selim çifti, hayallerini kurdukları köy evine doğru yola çıkarlar. Güzel hayallerle çıktıkları bu yolculuk, köy yolunda yaşanan elim bir trafik kazası sonrasında kâbusa döner. Yaşadıkları bu trafik kazası sonrasında çok zor kararlar alan Selim tüm hayatını baştan başa değiştirmek mecburiyetinde kalır. Hikâye, Elif'le Selim'in yaşadığı köye yolu düşen Zeynep ile farklı, esrarengiz ve bambaşka bir hale dönüşür.