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Cin Ayet-i Aşk

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Fragmanlar


Cin Ayet-i Aşk
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çok mutlu bir evlilikleri olan Elif ve Selim çifti, hayallerini kurdukları köy evine doğru yola çıkarlar. Güzel hayallerle çıktıkları bu yolculuk, köy yolunda yaşanan elim bir trafik kazası sonrasında kâbusa döner. Yaşadıkları bu trafik kazası sonrasında çok zor kararlar alan Selim tüm hayatını baştan başa değiştirmek mecburiyetinde kalır. Hikâye, Elif'le Selim'in yaşadığı köye yolu düşen Zeynep ile farklı, esrarengiz ve bambaşka bir hale dönüşür.

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