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Cin Azabı
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Filmin Konusu
Şeytan Geçidi Enhara ve Sir-Ayet filmlerinden tanıdığımız Onur Aldoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku türündeki "Cin Azabı", 'Cinemoon Film' yapımıdır.
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