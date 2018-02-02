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Cin Çeşmesi

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Fragmanlar


Cin Çeşmesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Raziye ve Kanber Hoca iki kardeştir. Raziye aynı köyde bulunan Kamil'e, Kanber ise Şerife'ye sevdalıdır. Kamil'in annesi Hatice, Raziye ve Kamil'in ilişkilerine onay vermez ve bunun üzerine Kamil'i Kanber'in sevgilisi Şerife ile evlendirir. Raziye ve Kanber sevdiklerinin birbiri ile evlendirilmesini hazmedemedikleri için bütün köyü lanetlerler. Bu lanetin sürmesi için Kulyas Cinleri ile anlaşma yaparlar. Fakat Kamil ve Raziye çoktan birlikte olmuştur. Bir süre sonra Kamil'in hem Şerife'den hem de Raziye'den kız çocukları olur. Raziye bir gece kendi kızını koruma altına almak için diğer kızla değiştirir. Değişen bebek talihsiz bir şekilde ölür. Şerife ise kendi bebeği sanarak Raziye'nin bebeğini büyütmüştür.

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