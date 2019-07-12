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Cin Deresi "Müsfer"

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Cin Deresi
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Filmin Konusu

Uluslararası büyük bir şirket bir yarışma düzenlemiştir. Şirket gruplardan tespit edilememiş arkeolojik kalıntıları tespit ederek büyük bir sunum hazırlamalarını ister. Grubun üyelerinden Arda ekibini çocukluğunu geçirdiği ancak ayrılmak zorunda kaldığı yaklaşık 600 yıllık tarihi olan Bağırganlı Köyü’ne götürür. Ekip Osmanlı zamanından kalma kaya limanı için Çakal Tepesi’ndeki dar geçitlerden geçmek zorundadır. Ardanın yaptığı bazı uyarılara rağmen, Murat hiç yapmaması gereken bir hata yapar. O hatanın bedeli için Arda, Defne ve Sude’nin Cin Deresi’ni geçmeleri gerekecektir. Ancak bu kolay olmayacaktır çünkü o yol, en tehlikeli cin kabilelerinden olan Müsfer cinlerinin yolu değil evidir.

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