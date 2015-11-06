Cin Kuyusu, çocukları olmayan bir ailenin son umudu olan köydeki büyücüye gitmeleriyle başlayan bir hikaye… Yolda trafik kazası ile tetiklenen bir lanetin sonucu yaşanan ızdırap ve korku dolu iki gün… Köyün laneti ise köyün güzel kızı Zehra’nın yavuklusu Ali’nin bir gece ansızın askerden kaçıp gelmesiyle başlar. Gizli saklı buluşmalardan sonra hamile kaldığı Ali’nin askerde kendisini vurduğu haberiyle yıkılır Zehra... Bu durumdan haberdar olmayan köylüler Ali’ye ihanet ettiğini düşündükleri Zehra’yı recm ederek kuyuya atarlar. İşte o an köy lanetlenir… Ateşten Olanlar öç almak için köydeki tüm çocukların ve köylülerin peşine düşerler. O günden sonra bir daha çocuk sesi bebek ağlaması duyulmaz köyde. Kuyulu Köy bu lanetten sonra Cin Kuyusu Köyü olarak anılır.