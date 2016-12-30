Çin Seddi
The Great Wall
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Çin
- Gösterim Tarihi :30 Aralık 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :104 dk.
Filmin Konusu
Dünyaca ünlü yıldız Matt Damon'ın başrol oynadığı ve günümüzün başarılı görsel tasarımcılarından Zhang Yimou'nun yönetmenliğini üstlendiği (Hero, House of Flying Daggers) Çin Seddi filmi, dünyanın en ikonik yapısı üzerinde, seçkin bir asker gücü tarafından insanlığı korumak için sergilenen cesur bir direniş hikayesini konu alıyor.
Galeri
Yorumlar
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Cok guzel bir film. 3 boyutlu izlemenizi tabsiye ederim.
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Görsel ve efekt olarak çok güzel. Konu fena değil.
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Film insanoğluyla canavarlar arasında geçiyor. Çin seddi diyince insan Türklerle ilgili bişeyler olacağını sanıyor ama yok. Filmi sinemada 3D olarak izledim efektler gayet iyiydi. Filmin iyi olup olmadığı kişiye göre değişir :)
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Matt damon varsa iyidir dedik ama bu kadar saçma bir konu olamaz. Gitmezseniz birşey kaçırmış olmazsınız.
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Filimi aksiyon ve görsel efektler olarak çok beğendim. Başından sonuna heyecanla izledim. Şiddet içeriği hayli fazla ama ne güzeldir ki cinsel içerikli hiçbir sahne yok. Benim puanım 8. Aksiyon, macera, gerilim sevenler kesinlikle izlemeli.