Dünyaca ünlü yıldız Matt Damon'ın başrol oynadığı ve günümüzün başarılı görsel tasarımcılarından Zhang Yimou'nun yönetmenliğini üstlendiği (Hero, House of Flying Daggers) Çin Seddi filmi, dünyanın en ikonik yapısı üzerinde, seçkin bir asker gücü tarafından insanlığı korumak için sergilenen cesur bir direniş hikayesini konu alıyor.