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Çin Seddi

The Great Wall

2 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Çin Seddi
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (17 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Dünyaca ünlü yıldız Matt Damon'ın başrol oynadığı ve günümüzün başarılı görsel tasarımcılarından Zhang Yimou'nun yönetmenliğini üstlendiği (Hero, House of Flying Daggers) Çin Seddi filmi, dünyanın en ikonik yapısı üzerinde, seçkin bir asker gücü tarafından insanlığı korumak için sergilenen cesur bir direniş hikayesini konu alıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Cok guzel bir film. 3 boyutlu izlemenizi tabsiye ederim.

  • Görsel ve efekt olarak çok güzel. Konu fena değil.

  • Film insanoğluyla canavarlar arasında geçiyor. Çin seddi diyince insan Türklerle ilgili bişeyler olacağını sanıyor ama yok. Filmi sinemada 3D olarak izledim efektler gayet iyiydi. Filmin iyi olup olmadığı kişiye göre değişir :)

  • Matt damon varsa iyidir dedik ama bu kadar saçma bir konu olamaz. Gitmezseniz birşey kaçırmış olmazsınız.

  • Filimi aksiyon ve görsel efektler olarak çok beğendim. Başından sonuna heyecanla izledim. Şiddet içeriği hayli fazla ama ne güzeldir ki cinsel içerikli hiçbir sahne yok. Benim puanım 8. Aksiyon, macera, gerilim sevenler kesinlikle izlemeli.

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Oyuncular ve ekip

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