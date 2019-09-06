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Cin-si Bozuk
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Komedi
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :6 Eylül 2019
- Dağıtıcı :CVG Mars Dağıtım
Filmin Konusu
Korku, komedi türündeki Cin-si Bozuk, Onur ve arkadaşlarının yaşadığı trajik olayları konu ediyor. Cennetten kovulanlar adı verilen bir grup insanı bulan Onur ve arkadaşları, laneti bozmak için bir köye giderken yolda başlarına türlü olaylar gelir.
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