Korku, komedi türündeki Cin-si Bozuk, Onur ve arkadaşlarının yaşadığı trajik olayları konu ediyor. Cennetten kovulanlar adı verilen bir grup insanı bulan Onur ve arkadaşları, laneti bozmak için bir köye giderken yolda başlarına türlü olaylar gelir.