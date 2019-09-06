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Cin-si Bozuk

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Cin-si Bozuk
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Korku, Komedi
  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :6 Eylül 2019
  • Dağıtıcı :CVG Mars Dağıtım

 

Filmin Konusu

Korku, komedi türündeki Cin-si Bozuk, Onur ve arkadaşlarının yaşadığı trajik olayları konu ediyor. Cennetten kovulanlar adı verilen bir grup insanı bulan Onur ve arkadaşları, laneti bozmak için bir köye giderken yolda başlarına türlü olaylar gelir.

Galeri

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