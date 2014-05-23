Yakın gelecekte genç bir arap çift Amerika’dan anavatanlarına dönerler. Taşındıkları yeni yer Birleşik Arap Emirliklerinin göz bebeği binalardan biri olan Ras al-Khaimah’tır. Fakat yeni komşularının kim olduğunu kısa zamanda öğreneceklerdir.