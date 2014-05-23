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Sinema>Film Arşiv >  Cin - Djinn
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Cin

Djinn

1 kişi izlemiş. | 24 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Cin
  • IMDB Puanı : 4.4 / 10
  • Filmin Puanı : 5.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yakın gelecekte genç bir arap çift Amerika’dan anavatanlarına dönerler. Taşındıkları yeni yer Birleşik Arap Emirliklerinin göz bebeği binalardan biri olan Ras al-Khaimah’tır. Fakat yeni komşularının kim olduğunu kısa zamanda öğreneceklerdir.

Galeri

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Yorumlar

  • Berbat.korku fıkmıyle alakası yok fragmanda fılm daha korkunc gercekten fılmde ıse alakası yok.

  • Berbat bir film.her zamanki gibi fragman güzel ama film berbat.

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Oyuncular ve ekip

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