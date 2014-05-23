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Cin
Djinn
1 kişi izlemiş. | 24 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.4 / 10
- Filmin Puanı : 5.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Birleşik Arap Emirlikleri
- Gösterim Tarihi :23 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Yakın gelecekte genç bir arap çift Amerika’dan anavatanlarına dönerler. Taşındıkları yeni yer Birleşik Arap Emirliklerinin göz bebeği binalardan biri olan Ras al-Khaimah’tır. Fakat yeni komşularının kim olduğunu kısa zamanda öğreneceklerdir.
Galeri
Yorumlar
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Berbat.korku fıkmıyle alakası yok fragmanda fılm daha korkunc gercekten fılmde ıse alakası yok.
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Berbat bir film.her zamanki gibi fragman güzel ama film berbat.
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